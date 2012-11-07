На сайте Москомстройинвеста запущен новый сервис для дольщиков

07 ноября 2012, 10:55
Столичные власти запустил сервис, позволяющий организовать информационное взаимодействие между участниками долевого строительства в режиме онлайн, информирует пресс-служба Москомстройинвеста.
Так, на сайте ведомства открылся новый раздел - "Личный кабинет".
"За счет внедрения в систему "Личного кабинета" компонента использования электронно-цифровой подписи обеспечена юридическая значимость документооборота, а значит, взаимодействие будет носить официальный характер", - говорится в сообщении.
Граждане смогут в электронном виде направлять на рассмотрение в комитет жалобы, обращения; получать информацию о статусе запроса или обращения; направлять документы; записаться на прием к конкретному сотруднику комитета.
С помощью нового сервиса инвесторы/застройщики также смогут осуществлять запись на прием к специалистам комитета; направлять обращения с приложениями в виде электронных документов; получать информацию о ходе рассмотрения заявки; о решениях, принятых Градостроительно-земельной комиссией Москвы и получать предписания, предупреждения.
Для того, чтобы воспользоваться "Личным кабинетом", необходимо пройти регистрацию. Многоуровневая система регистрации обеспечит однозначную идентификацию пользователя, что гарантирует конфиденциальность информации, добавили в ведомстве.
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