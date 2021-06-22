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Спорт

13:20

Легкоатлет Сергей Шубенков оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил

спорт

Фото: ТАСС/Wang Lili/Xinhua via ZUMA Wire

Российский легкоатлет, чемпион мира 2015 года и трехкратный чемпион Европы в беге с барьерами Сергей Шубенков оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации Athletics Integrity Unit.

"Установлено, что Сергей Шубенков из России не проявил вины или халатности по поводу нарушения антидопинговых правил в отношении пробы, взятой 15 декабря 2020 года во внесоревновательный период, и, следовательно, не будет отбывать срок дисквалификации", – говорится в сообщении.

Как сообщает легкоатлет в своем "Инстаграме", следы запрещенного вещества попали в его организм во время приготовления лекарства для младшего сына.

В конце января СМИ сообщали, что Шубенков сдал положительный допинг-тест. Говорилось, что спортсмен якобы употреблял запрещенное лекарство "Фуросемид".

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