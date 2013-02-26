Управкомпании Москвы оштрафованы на 53 млн рублей за "непрозрачность"

Мосжилинспекция провела очередную проверку раскрытия информации управляющими компаниями столицы. Так, с февраля по июль 2012 года все организации опубликовали данные о своей деятельности.

При этом требования Стандарта раскрытия информации нарушили 350 управорганизаций. Всего было составлено 349 протоколов о нарушениях в отношении юридических и должностных лиц.

Общая сумма штрафов составила более 53 миллионов рублей, из которых 5 миллионов взыскали с руководителей управляющих организаций. Кроме того, за неоднократное нарушение закона четыре руководителя были дисквалифицированы по решению суда.