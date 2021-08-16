Власти Крыма исключили угрозу прорыва дамбы под Керчью

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Угрозы прорыва дамбы на реке Булганак под Керчью из-за выпавших обильных осадков нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу крымского правительства Юрия Гоцанюка.

"Принято решение дополнительно выделить средства и людей для укрепления существующих дамб и чистки реки Булганак. Работа уже ведется. Также будет вестись чистка реки Мелек-Чесме. Никакой угрозы прорыва дамбы нет. Мы их, наоборот, укрепляем, чтобы не было никакого разрушения. Никаких разрушений по дамбе быть не может", – сказал Гоцанюк.

Ранее депутат Госдумы РФ от крымского региона Константин Бахарев заявил, что есть угроза прорыва дамбы под Керчью.

"В Керчь пришла большая вода, и ее источник – это реки Булганак и Катерлез с территории Ленинского района. Ситуация тревожная и требует как оперативных срочных решений, так и на перспективу. Если говорить об оперативных, то на сегодня ключевая проблема заключается в том, что есть угроза прорыва дамбы ставка (пруда. – Прим. ред.) Булганак. В этом случае в город поступит огромное количество воды – до 100 тысяч кубометров. Поэтому нужно срочно сделать искусственную дамбу из мешков с песком до конца дня и усилить существующую дамбу", – сообщил Бахарев.

Он уточнил, что в перспективе нужно строить систему каскадных прудов накопителей на реках, идущих в город, в противном случае риск подтопления Керчи будет при каждом сильном дожде.

Циклон, который 13 августа пришел на территорию Кубани, стал причиной подтоплений жилых домов. Из-за сильных ливней в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Стихия стала причиной подтопления более 2 тысяч домов и около 3,5 тысячи дворов в Краснодарском крае.

Сильные дожди 12 и 13 августа обрушились и на Керчь. Из-за непогоды пришлось эвакуировать жителей некоторых районов. В ночь на понедельник, 16 августа, очередной ливень спровоцировал новые подтопления в городе, в том числе 11 улиц и 5 социально значимых объектов.