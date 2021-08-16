Власти Крыма исключили угрозу прорыва дамбы под Керчью

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Угрозы прорыва дамбы на реке Булганак под Керчью из-за выпавших обильных осадков нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу крымского правительства Юрия Гоцанюка.
"Принято решение дополнительно выделить средства и людей для укрепления существующих дамб и чистки реки Булганак. Работа уже ведется. Также будет вестись чистка реки Мелек-Чесме. Никакой угрозы прорыва дамбы нет. Мы их, наоборот, укрепляем, чтобы не было никакого разрушения. Никаких разрушений по дамбе быть не может", – сказал Гоцанюк.
Ранее депутат Госдумы РФ от крымского региона Константин Бахарев заявил, что есть угроза прорыва дамбы под Керчью.
"В Керчь пришла большая вода, и ее источник – это реки Булганак и Катерлез с территории Ленинского района. Ситуация тревожная и требует как оперативных срочных решений, так и на перспективу. Если говорить об оперативных, то на сегодня ключевая проблема заключается в том, что есть угроза прорыва дамбы ставка (пруда. – Прим. ред.) Булганак. В этом случае в город поступит огромное количество воды – до 100 тысяч кубометров. Поэтому нужно срочно сделать искусственную дамбу из мешков с песком до конца дня и усилить существующую дамбу", – сообщил Бахарев.
Он уточнил, что в перспективе нужно строить систему каскадных прудов накопителей на реках, идущих в город, в противном случае риск подтопления Керчи будет при каждом сильном дожде.
Циклон, который 13 августа пришел на территорию Кубани, стал причиной подтоплений жилых домов. Из-за сильных ливней в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Стихия стала причиной подтопления более 2 тысяч домов и около 3,5 тысячи дворов в Краснодарском крае.
Сильные дожди 12 и 13 августа обрушились и на Керчь. Из-за непогоды пришлось эвакуировать жителей некоторых районов. В ночь на понедельник, 16 августа, очередной ливень спровоцировал новые подтопления в городе, в том числе 11 улиц и 5 социально значимых объектов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: