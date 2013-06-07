Приставы за 5 месяцев вернули работникам 181 миллион рублей зарплаты

Столичные судебные приставы за прошедшие пять месяцев работы изъяли у компаний-должников и вернули работникам более 181 миллиона рублей зарплаты.

Как сообщает пресс-служба столичного Управления ФССП, недавно приставы взыскали с фирмы более миллиона рублей долга.

Другая компания задолжала двоим сотрудникам 140 тысяч рублей, и приставы наложили арест на часть корпоративной техники. Искомые деньги нашлись, когда руководство фирмы узнало о статье Уголовного кодекса "Неисполнение решения суда".

