Lexus за 3,3 млн рублей украли на юго-востоке Москвы

Фото: depositphotos/goglik83

Столичные полицейские ищут неизвестного, похитившего Lexus LX 300. Стоимость иномарки оценивается в 3,3 миллиона рублей, передает Агентство "Москва" со ссылкой на городской главк МВД.

Заявление об угоне хозяин машины написал 30 января. Со слов мужчины 1977 года рождения, автомобиль был припаркован у дома на Авиамоторной улице.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Личность злоумышленника и место нахождения иномарки сейчас устанавливаются.