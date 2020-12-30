Поисково-спасательная операция на месте крушения траулера "Онега" завершена

Фото: РИА Новости/Морспасслужба

Активная фаза поисково-спасательной операции в районе гибели рыболовецкого траулера "Онега" в Баренцевом море завершена в среду, 30 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

"30 декабря в 15:00 мск активная фаза проведения поисково-спасательной операции по факту гибели рыболовецкого судна "Онега" завершена. Поисково-спасательные работы прекращены", – сказал представитель ведомства.

Он уточнил, что все суда, принимавшие участие в поисках, возвращаются в пункты базирования либо к рыболовецкому промыслу.

В понедельник, 28 декабря, морское судно "Онега" пропало с радаров в Баренцевом море. Из 19 членов экипажа, которые были на борту, спасти удалось только двоих. Перед происшествием моряки выбирали из моря снасти с рыбой. Спасшиеся были в гидрокостюмах.

Семьям погибших моряков выделят по одному миллиону рублей. В МЧС уточняли, что предполагаемой причиной затопления судна может быть крен при вытягивании рыболовного трала.