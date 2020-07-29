Московского полицейского уволили после ДТП со смертельным исходом под Тверью

Фото: ГИБДД МО МВД России "Удомельский"

Руководство УВД на Московском метрополитене уволило полицейского, причастного к гибели трех подростков в ДТП в Тверской области. Об этом сообщает РИА Новости.

"Полицейский уволен со службы и будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством", – сообщили в ведомстве.

Авария произошла 28 июля на трассе Р-104 в Калязинском районе. Скутер подростков столкнулся с иномаркой, за рулем которой находился сотрудник полиции.

Ранее в среду сообщалось о столкновении легкого автомобиля и грузовика на автодороге в Ногинском районе Подмосковья. В результате аварии погиб один человек.

Вечером 29 июля стало известно, что на Сиреневом бульваре водитель такси сбил пешехода и скрылся с места происшествия. О состоянии пострадавшего пока информации нет.

