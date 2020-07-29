Водитель такси сбил пешехода на Сиреневом бульваре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Водитель такси сбил пешехода в районе Сиреневого бульвара и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"По предварительным данным, водитель такси марки Volkswagen Polo совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия", – рассказал собеседник информагентства в экстренных службах столицы.
Состояние пострадавшего не уточняется.
На месте столкновения работают сотрудники правоохранительных органов.
В апреле 2020 года на юго-западе Москвы под колесами автомобиля погиб пешеход. Машина, оставленная на стоянке, поехала и столкнулась с человеком.