Движение перекрыли в Босфоре из-за аварии у сухогруза, следовавшего в РФ

Фото: ntv.com.tr

Движение перекрыли в Босфоре из-за аварии у сухогруза, который следовал в РФ, сообщает телеканал NTV со ссылкой на береговую охрану.

По данным ведомства, у 190-метрового судна под флагом Панамы перестал работать двигатель. Происшествие случилось около азиатского берега Стамбула.

В настоящее время к месту ЧП направлены буксиры.

Ранее сообщалось, что 124-метровый танкер Oriental Nadeshiko с девятью тоннами опасного груза сел на мель в устье Эльбы. ЧП произошло у города Куксхафен в Нижней Саксонии. Никто из 22 членов экипажа не пострадал.

Причиной аварии стала техническая неисправность судна. Oriental Nadeshiko шел под флагом Панамы из района Штаде в испанскую Таррагону. Танкер вез гидравлическую жидкость, консерванты и растворители.

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