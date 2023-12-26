Число погибших из-за ударов Израиля по Газе превысило 20,9 тыс человек

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Число жителей сектора Газа, погибших с 7 октября в результате ударов Израиля, составило 20 915 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства здравоохранения анклава.

Число раненых достигло 54 918 человек. Представитель Минздрава также сообщил, что за последние сутки из-за обстрелов в Газе погиб 241 человек.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Военнослужащие ЦАХАЛ в ответ на это начали операцию "Железные мечи".

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что в секторе Газа погибли 136 сотрудников всемирной организации с начала конфликта между Палестиной и Израилем.

До этого генкомиссар агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филиппе Лаццарини заявил, что сектор Газа перестал быть пригодным для жизни местом. Он обратил внимание, что в настоящее время необходимой социальной инфраструктуры нет даже на юге анклава.

Не менее 25 человек погибли при израильском обстреле на юге сектора Газа – СМИ