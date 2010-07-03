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06:38

Жители Подмосковья незаконно зарегистрировали 19 иностранцев

происшествия

06:38

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Фото: depositphotos/Emevil

Полицейские выявили факты фиктивной постановки на учет иностранных граждан в Талдомском городском округе, передает Агентство "Москва".

Как сообщает МВД по Московской области, нарушение обнаружили при проверке двух квартир в поселках Вербилки и Запрудня.

Правоохранители установили, что мужчины 32 и 43 лет осуществили постановку на миграционный учет уроженцев республик Средней Азии и ближнего зарубежья.

При этом мест для их временного проживания они не предоставили. Возбуждены уголовные дела. Подозреваемым грозит до трех лет лишения свободы.

Уголовное дело ранее возбудили в отношении жителя столичного района Кунцево, который незаконно зарегистрировал в квартире 35 иностранных граждан.

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происшествия

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