Житель Наро-Фоминска незаконно зарегистрировал в квартире девять иностранцев

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Житель Наро-Фоминска незаконно зарегистрировал девять иностранных граждан в своей квартире.

Как сообщили Агентству "Москва" в ГУ МВД по Московской области, правонарушение зафиксировали в одном из домов на улице Новикова.

Полиция установила, что 65-летний житель поставил на миграционный учет девять иностранцев, но места для временного проживания им не предоставил.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Уголовное дело ранее возбудили в отношении жителя столичного района Кунцево, который незаконно зарегистрировал в квартире 35 иностранных граждан.