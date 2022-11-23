Площадь пожара в хостеле в Солнечногорске снизилась до 360 "квадратов"

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Площадь пожара в хостеле в подмосковном Солнечногорске снизилась до 360 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

Ранее огонь полыхал на площади в тысячу квадратных метров. Он охватил кровлю строения. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Информация о возгорании в деревне Дубровки Солнечногорского района Подмосковья поступила в 09:22. Загорелся хостел на улице Аэропортовской, доме 7. Люди из здания эвакуировались до прибытия пожарных – более 300 человек.

По информации МЧС, данных о пострадавших не поступало. К тушению пожара привлечены 61 человек и 18 единиц техники.

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