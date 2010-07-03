В СК уточнили данные о пострадавших в аварии с катером под Тверью

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области
В Тверской области восемь человек пострадали в результате вылета катера на берег. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону.
Инцидент произошел вечером 22 июня на реке Нерль недалеко от деревни Медвежье Калязинского района.
"Лодкой управлял 39-летний мужчина, в ней находились двое мужчин и пятеро детей в возрасте от трех до десяти лет", – указано в сообщении. Мужчина не справился с управлением и совершил выезд на берег, в результате чего маломерное судно столкнулось с деревом.
По уточненным данным министерства здравоохранения Тверской области, четверо пострадавших – трое детей и взрослый – направлены в тверские учреждения здравоохранения вертолетом санавиации Ми-8. Еще двое детей направлены на реанимобиле в детскую областную больницу, сообщает "Интерфакс". Двое взрослых госпитализированы в ЦРБ Калязинского района.
По информации регионального управления МЧС, все пострадавшие являются жителями Москвы.
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