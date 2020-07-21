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Москва 24

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Происшествия

15:57

В Подмосковье ввели план "Перехват" из-за стрельбы

происшествия криминал

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина пострадал после вооруженного конфликта в элитном поселке Подмосковья. Правоохранительные органы ввели план "Перехват", приводит ТАСС заявление главка подмосковной полиции.

"Инцидент произошел в одном из поселков Одинцовского района", – сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следователей, в дежурную часть обратился мужчина, заявивший о конфликте с неизвестным. Как уточнил пострадавший, оппонент выстрелил в живот и скрылся с места на машине марки Toyota.

В настоящий момент стражи порядка ищут подозреваемого в стрельбе.

Ранее полиция начала проверку информации о стрельбе в Одинцовском городском округе. Согласно данным источника агентства в правоохранительных органах, конфликт произошел в коттеджном поселке "Береста" в деревне Раздоры.

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