В Подмосковье ввели план "Перехват" из-за стрельбы

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Мужчина пострадал после вооруженного конфликта в элитном поселке Подмосковья. Правоохранительные органы ввели план "Перехват", приводит ТАСС заявление главка подмосковной полиции.

"Инцидент произошел в одном из поселков Одинцовского района", – сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следователей, в дежурную часть обратился мужчина, заявивший о конфликте с неизвестным. Как уточнил пострадавший, оппонент выстрелил в живот и скрылся с места на машине марки Toyota.

В настоящий момент стражи порядка ищут подозреваемого в стрельбе.

Ранее полиция начала проверку информации о стрельбе в Одинцовском городском округе. Согласно данным источника агентства в правоохранительных органах, конфликт произошел в коттеджном поселке "Береста" в деревне Раздоры.