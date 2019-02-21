Куртку от Тимати украли в ТЦ на Цветном бульваре

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

У посетителя торгового центра в Тверском районе Москвы украли брендовую куртку. Столичная полиция проводит проверку данной информации, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Мужчина 1988 года рождения обратился в полицию вечером 20 февраля. По его словам, кража произошла в торговом центре "Цветной". Он рассказал, что сел за столик в общем зале, а куртку Black Star повесил на стул за соседним столиком. Мужчина обнаружил пропажу, когда собрался уходить домой.

Линию модной одежды Black Star Wear запустил в 2010 году известный рэпер Тимати. В ассортименте представлены мужские, женские, подростковые и детские вещи.

Ранее 18-летний безработный житель Зеленограда обратился в полицию с заявлением о краже личных вещей. По его словам, у него украли обувь и одежду на сумму 163,3 тысячи рублей. Молодой человек обвинил в преступлении своих сверстников, с которыми проживал в одной квартире.

