У актера "Счастливы вместе" украли велосипед с черепами на фарах

Фото: кадр из фильма "Призрак в кривом зеркале", режиссер Вячеслав Лавров

Неизвестные украли велосипед у актера театра Московского дворца молодежи (МДМ) Алексея Секирина, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Потерпевший обратился в ОВД "Очаково-Матвеевское" 20 февраля. Мужчина рассказал, что кто-то похитил его велосипед марки Kross, стоявший в подъездном холле на улице Веерная.

Рама байка черного цвета, приметная деталь – светодиодные фонари в виде черепов, расположенные спереди и сзади. Сейчас в полиции выясняют обстоятельства пропажи транспортного средства.

Секирин служит в театре МДМ, снялся в нескольких сериалах, в том числе "Солдаты", "Воронины" и "Счастливы вместе".