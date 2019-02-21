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13:30

Модный приговор: мужчина заподозрил соседей в краже одежды на 163 тыс. рублей

происшествия криминал

13:30

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Житель Зеленограда обвинил соседей по квартире в краже личных вещей на сумму свыше 163 тысяч рублей. Городская полиция проводит проверку данной информации, рассказал Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

По словам 18-летнего безработного, он проживал в квартире в корпусе 2308а с двумя сверстниками. Утром 20 февраля, пока он спал, соседи украли его одежду и обувь. Пострадавший оценил ущерб в 163,3 тысячи рублей.

15 февраля жительница Москвы обратилась в полицию с заявлением о краже. Она сообщила, что из ее квартиры на улице Гольяновская украли два миллиона рублей и ювелирные изделия.

Полицейские, осмотрев место происшествия, пришли к выводу, что вор проник в квартиру путем подбора ключей к замку входной двери. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

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происшествия криминал

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