Из кафе в центре Москвы украли картину

Фото: facebook.com/клуб "Дача на Покровке"

Полиция разыскивает преступника, который похитил картину из ресторана "Дача на Покровке" в центре Москвы.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в полицию поступило сообщение от сотрудницы кафе. По ее словам, неизвестный похитил картину, принадлежащую генеральному директору заведения. Инцидент произошел еще неделю назад, но известно об этом стало только сейчас.

Точная сумма ущерба устанавливается. По факту произошедшего назначена проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося.