Двое мужчин украли наушники из офиса "Парламентской газеты"

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В Москве по "горячим следам" задержаны похитители беспроводных наушников из офиса "Парламентской газеты". Ими оказались двое безработных и ранее не судимых мужчин, сообщает Агентство "Москва".

В полицию обратился мужчина, который рассказал, что трое неизвестных вскрывают окна на втором этаже здания. Прибывшие на место полицейские задержали двоих злоумышленников.

Мужчинам удалось похитить из офиса газеты беспроводные наушники марки Usams, стоимостью 2000 рублей, принадлежащие одной из сотрудниц издания.

У задержанных изъяты строительные перчатки, два мобильных телефона, пассатижи и другие инструменты для взлома. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.