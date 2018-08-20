Правоохранители задержали подозреваемых в обстреле посольства США в Турции

20 августа, 20:53
Фото: AP/Lefteris Pitarakis
Правоохранители задержали двух человек по подозрению в причастности к обстрелу посольства США в Анкаре. Подозреваемых задержали в автомобиле. При них обнаружили пистоле, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию Анкары.
"Задержаны Ахмет Челиктен и Осман Гюндаш, которые подозреваются в совершении нападения на посольство США", – говорится в сообщении.
Как уточняется, один из подозреваемых находится в розыске после побега из тюрьмы, а второй – по другим уголовным делам.
Ранее сообщалось, что неизвестные открыли огонь по посольству США в Анкаре утром 20 августа. Были слышны пять выстрелов, пули попали в будку охраны дипмиссии.
Отношения Вашингтона и Анкары обострились на фоне многих нерешенных спорных вопросов. Конфликт получил развитие из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного турецкими властями в 2016 году. Против нескольких чиновников Турции ввели санкции.
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