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Москва 24

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Происшествия

18 апреля, 22:13

Задержан подозреваемый в убийстве мужчины на северо-востоке столицы

происшествия

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полиция задержала подозреваемого в убийстве на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ Следственного комитета России по столице Юлию Иванову.

Тело 47-летнего мужчины нашли рядом с жилым домом на улице Бестужевых в Москве. На нем было несколько колото-резаных ранений в области спины и головы.

"Подозреваемым оказался местный житель 1984 года рождения. В настоящее время фигурант доставлен в подразделение ведомства с ним проводятся необходимые следственные действия", – рассказала она.

Ранее Хорошевский суд Москвы арестовал Матлаба Султанова, подозреваемого в убийстве криминального авторитета Али Гейдарова по прозвищу Альберт Рыжий.

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