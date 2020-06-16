Следователи проверяют информацию о ребенке, гулявшем около дороги в Подмосковье

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Москва 24"

Подмосковные следователи начали проверку информации о малолетнем ребенке, который шел один вдоль проезжей части. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ по области.

Как уточняется, в СМИ появилась информация, что полицейские на дороге, находящейся в Сваткове Сергиево-Посадского городского округа, нашли 4-летнего мальчика. Он шел рядом с магистралью без сопровождения взрослых.

"Родители мальчика установлены. В ближайшее время они будут опрошены. Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего", – говорится в заявлении СК.

На видео, опубликованном на YouTube Главного управления МВД России по Московской области, показано, как инспектор общался с ребенком. Страж порядка спрашивал также у мальчика, хочет он воды или еды.

В дальнейшем ребенка, оставшегося ранее без присмотра, отвели к родителям. Их проинформировали, что сын шел вдоль проезжей части.



Ранее стало известно, что родители забыли младенца у подъезда в Москве. В полиции рассказали, что в дежурную часть территориального отдела по ТиНАО обратился мужчина. Утром по пути на работу он увидел у двери подъезда коляску с плачущим мальчиком, завернутым в куртку.