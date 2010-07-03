Ударившему пьяного соседа москвичу грозит до 10 лет тюрьмы

Фото: телеканал Москва 24

Мужчине из Подмосковья грозит до 10 лет тюрьмы. По словам Ивана Мамонова, он защищал свою семью от пьяного соседа, который среди ночи выбил дверь квартиры, сообщает телеканал Москва 24.

Подвыпивший сосед решил поговорить с Иваном о политике. Тот говорить не захотел и пошел в свою квартиру. В час или два ночи к нему в дверь стали стучать. Иван не стал открывать, в результате сосед просто сорвал дверь с петель.

"Он закричал что-то матерное и двинулся на меня плечами. Я в этот момент ударил его от испуга. В этой руке оказался пистолет. Я даже не думал бить его пистолетом. Он просто был у меня в этой руке. Я потом только осознал, что пистолетом ударил", – рассказал Иван Мамонов.

Он не исключил, что удар был сильным и пришелся в неудачное место. Мужчина проломил соседу череп. Сейчас Иван обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

