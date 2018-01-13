Около 700 машин встали на подъездах к закрытой из-за ветра Керченской переправе

13 января, 20:59
Фото: ТАСС/Лев Федосеев
Около 700 машин встали на подъездах к Керченской паромной переправе, которую пришлось закрыть из-за сильного ветра. По предварительным прогнозам, работа переправы возобновится во второй половине дня в воскресенье, 14 января. Об этом сообщили представители компании-оператора переправы "Морская дирекция".
"По данным на 20:00 по Москве, в порту "Кавказ" Краснодарского края паром ожидают 155 легковых автомобилей, 20 автобусов и 250 грузовых и малотоннажных машин. В порту Крым скопились 33 легковушки, 11 автобусов и 240 фур", − уточнили в компании, передает ТАСС. Водителям рекомендовали воздержаться от поездок в сторону переправы.
Из-за сильного ветра, с порывами до 20−25 метров в секунду, в Крыму и Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение. Отмечается, что утром 13 января паром ожидали примерно 300 легковых и грузовых машин, а также 24 автобуса. Однако уже к 16:00 по Москве их число возросло почти до 500.
При этом сообщается, что водителей и пассажиров застрявших у переправы машин обеспечили горячими напитками и водой. Медпункты работают в круглосуточном режиме, а в порту "Кавказ" открыли полевую кухню.
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