Председатель совета движения "За Русь единую" погиб в ДТП под Симферополем

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Председатель высшего совета Евразийского общественно-политического движения "За Русь единую", бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Ременюк погиб в ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя организации.

По его словам, авария произошла в районе Симферополя.

Алексей Ременюк родился в селе Давыдки Житомирской области в 1956 году. В 1998 и 2022 годах избирался народным депутатом Верховной рады Украины, а в марте 2022 года вместе с Михаилом Житковым решил основать движение "За Русь единую".

Накануне сообщалось, что в результате ДТП на трассе Херсон – Армянск погиб замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов. Позже эту информацию подтвердил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.



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