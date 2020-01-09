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Общество

17:28

Женщина погибла при попытке сделать селфи на турбазе под Нижним Новгородом

происшествия общество

Фото: nnovgorod.sledcom.ru

В Нижегородской области женщина погибла на турбазе при попытке сделать селфи. Об этом сообщается на сайте следственного управления областного СК России.

Отмечается, что жительница области захотела сфотографироваться на площадке у пруда и облокотилась на ограждение. В какой-то момент оно обломилось, и женщина упала на лед с трехметровой высоты.

В результате произошедшего посетительница турбазы скончалась. По данному факту возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее мужчина умер после падения на катке на Красной площади. 20-летнего москвича доставили в больницу с тяжелой травмой головы и внутричерепным кровоизлиянием. Спасти его не удалось.

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