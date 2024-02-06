Пожар в здании Шевалдышевского подворья локализовали на площади 150 кв м

Возгорание в здании Шевалдышевского подворья в Москве локализовали на площади 150 "квадратов", сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Как пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы, огонь в особняке охватил три этажа. Очаг возгорания находился на втором, основные силы тушили пламя со двора здания, уточнили там.

"Тверская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин возгорания", – говорится в телеграм-канале столичной прокуратуры.

К настоящему времени информация о пострадавших не поступала, добавили в ведомстве.

В связи с работами оперативных служб движение по Богоявленскому переулку перекрыли.

Во вторник, 6 февраля, возгорание произошло в реконструируемом здании на Никольской улице, 4. Объект расположен рядом с Красной площадью. На территории ЧП работали пожарно-спасательные подразделения. Площадь пожара составляет 150 квадратных метров.



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