06 февраля, 12:41Происшествия
Пожар в здании Шевалдышевского подворья локализовали на площади 150 кв м
Как пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы, огонь в особняке охватил три этажа. Очаг возгорания находился на втором, основные силы тушили пламя со двора здания, уточнили там.
"Тверская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин возгорания", – говорится в телеграм-канале столичной прокуратуры.
К настоящему времени информация о пострадавших не поступала, добавили в ведомстве.
В связи с работами оперативных служб движение по Богоявленскому переулку перекрыли.
Во вторник, 6 февраля, возгорание произошло в реконструируемом здании на Никольской улице, 4. Объект расположен рядом с Красной площадью. На территории ЧП работали пожарно-спасательные подразделения. Площадь пожара составляет 150 квадратных метров.
Пожар произошел в жилом доме в поселении Сосенском
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