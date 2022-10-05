В здании реактора на Германской АЭС 28 сентября произошла утечка

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Утечка произошла в здании реактора на неработающей с 2007 года Германской АЭС в Брунсбюттеле 28 сентября, заявили власти федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн.

"На атомной электростанции Брунсбюттель произошла утечка во время промывочных мероприятий на линии сброса 28 сентября 2022 года", – приводит РИА Новости текст сообщения.

По данным местных властей, низкий уровень загрязнения радиоактивными веществами был зафиксирован операционной компанией Vattenfall вблизи места инцидента.

Ранее в администрации Запорожской области сообщили, что Киев в одностороннем порядке прекратил переток электроэнергии из ЗАЭС на территорию Украины. В регионе уверены, что украинское руководство сделало это намеренно.

Тем не менее электроэнергия продолжала подаваться на освобожденные территории Запорожской и Херсонской областей. В воскресенье, 11 сентября, стало известно, что последний работавший на ЗАЭС энергоблок остановлен.

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