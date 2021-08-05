Детский омбудсмен в Новосибирске взяла под контроль ситуацию в семье избитого ребенка

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Фото: depositphotos/ia__64
Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко проконтролирует ситуацию в семье избитого проводом семилетнего мальчика. Об этом сообщает РИА Новости.
Об инциденте стало известно 3 августа. Тогда в полицию обратился житель Заельцовского района, сообщивший об избитом ребенке из соседской семьи. Было установлено, что побои нанес сожитель матери мальчика.
"Уполномоченным будет организована встреча с несовершеннолетним. В целях недопущения нарушения прав ребенка ситуация в данной семье взята детским омбудсменом на контроль", – сообщили в аппарате омбудсмена.
Болтенко направила обращения в следственное управление СК РФ по региону, главе полиции и администрацию Центрального округа Новосибирска, чтобы выяснить, какие ранее профилактические меры принимались в отношении семьи.
Ребенок на данный момент находится в реабилитационном центре, ему оказывают медицинскую и психологическую помощь.
Ранее в августе правоохранительные органы начали проверку после обнаружения двух детей в захламленной квартире. Фото из жилого помещения с безнадзорными детьми появились в социальных сетях.
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