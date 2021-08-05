В столице задержали подозреваемого в краже морепродуктов на 300 тысяч рублей

10:36
Фото: пресс-служба УВД по ЮВАО
В Москве полицейские задержали 40-летнего ранее судимого мужчину, которого подозревают в краже рыбы и морепродуктов, сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь.
"Предварительно установлено, что злоумышленник сделал заказ в одной из организаций, занимающейся продажей рыбы и морепродуктов. Водитель груза, прибыв на адрес, позвонил заказчику и вышел из машины, следуя его указаниям пройти в офис. В это время сообщник злоумышленника подогнал свой автомобиль, и они перегрузили к себе семгу и креветки, после чего скрылись в неизвестном направлении", – приводятся слова Гузь на сайте ведомства.
По ее словам, ущерб оценивается в сумму свыше 300 тысяч рублей.
Злоумышленника задержали на Люблинской улице, когда он собирался украсть рыбную продукцию на 275 тысяч рублей.
В отношении подозреваемого возбудили дело о краже и покушении на кражу. Мужчину арестовали. Правоохранители устанавливают соучастников преступления.
Ранее сообщалось, что неизвестные украли золотые часы за один миллион рублей из автомобиля BMW, принадлежащего 24-летней уроженке Перми. Девушка также заявила о пропаже 390 тысяч рублей из подлокотника автомобиля.
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