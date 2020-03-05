Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

14:59

Работница уфимской компании украла 1 миллион рублей

происшествия криминал технологии

Фото: depositphotos/Tiko0305

Жительница Уфы ограбила компанию, в которой работала, почти на 1 миллион рублей. Как сообщает "Газета.ру", сотрудница самовольно повысила себе зарплату.

Следователям удалось выяснить, что 31-летняя женщина имела доступ к цифровой подписи директора компании и специализированной программе учета. За счет этого ей удалось подделывать документы о повышении собственной зарплаты – они не вызывали подозрения из-за подписи директора.

Поддельные поручения на выплаты сотрудница отправляла в банк с 2013 по 2016 годы. Впоследствии средства поступали на ее личный счет. Злоумышленнице уже предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России создал отдел по расследованию киберпреступлений. В последнее время количество подобных правонарушений выросло. При этом о решении создать спецотдел сообщалось еще в 2019 году.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика