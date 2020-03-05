Работница уфимской компании украла 1 миллион рублей

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Жительница Уфы ограбила компанию, в которой работала, почти на 1 миллион рублей. Как сообщает "Газета.ру", сотрудница самовольно повысила себе зарплату.

Следователям удалось выяснить, что 31-летняя женщина имела доступ к цифровой подписи директора компании и специализированной программе учета. За счет этого ей удалось подделывать документы о повышении собственной зарплаты – они не вызывали подозрения из-за подписи директора.

Поддельные поручения на выплаты сотрудница отправляла в банк с 2013 по 2016 годы. Впоследствии средства поступали на ее личный счет. Злоумышленнице уже предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России создал отдел по расследованию киберпреступлений. В последнее время количество подобных правонарушений выросло. При этом о решении создать спецотдел сообщалось еще в 2019 году.

