Подросток в Москве устроил взрыв, смешав петарды в кофемолке

19:10
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве подросток устроил взрыв, смешав петарды в кофемолке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГУ СК по Москве Юлию Иванову.
В результате происшествия 14-летний мальчик был госпитализирован.
"Подросток пояснил, что проводил эксперимент, для чего смешал содержимое различных петард в кофемолке, в результате чего получил телесные повреждения и ожоги", – сообщила Иванова.
По факту происшествия ведет доследственную проверку Измайловский следственный отдел.
Ранее сообщалось, что на станции столичного метрополитена "Нагатинская" взорвался банкомат ВТБ. По словам очевидцев, в результате взрыва разлетелись осколки. Пострадавших не было.
До этого при взрыве во время научного эксперимента в испанской Жироне пострадали 10 детей. Инцидент произошел во время мастер-класса, который проводили химики.
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