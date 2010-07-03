Неизвестные на Mercedes совершили разбойное нападение в центре Москвы

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Столичные полицейские разыскивают неизвестных на Mercedes, которые совершили разбойное нападение в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе московского главка МВД.

По данным полиции, нападение произошло на Устьинской набережной. Четверо злоумышленников несколько раз выстрелили в водителя Renault и забрали у него сумку. После этого они скрылись на Mercedes. Сумму ущерба еще предстоит установить, уточнил Агентству "Москва" сотрудник МВД.

Как отметили в пресс-службе, сейчас пострадавшего мужчину осматривают врачи. Для поимки нападавших объявлен план "Перехват".