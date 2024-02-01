Американцы могли находиться в расчете ЗРК, атаковавшего Ил-79 – СМИ

Фото: телеграм-канал "Следком"

В расчете зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, который атаковал российский самолет Ил-79, могли присутствовать американцы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Там уточнили, что расчет ЗРК, вероятно, был смешанным и состоял как из украинцев, так и представителей США. В настоящее время продолжается установление лиц, которые имеют отношение к атаке, указали в оперативных службах.

"Смешанные расчеты, там украинцы на нижних должностях. На управлении, станциях наведения ракет сидят западные специалисты, в том числе американцы. Украинцев зачастую допускают только как водителей или на ТЗМ (транспортно-заряжающие машины. – Прим. ред.)", – говорится в сообщении.

В четверг, 1 февраля, российский Следственный комитет пришел к выводу, что украинская армия поразила самолет Ил-76 ВКС России американскими ракетами Patriot.

Правоохранители изучили территорию в 1,8 километра северо-восточнее и 4,8 километра юго-восточнее вероятного места атаки. Они обнаружили 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке, например ASSY 11455748, SN740207, MARTIN MARIETA.

Аналогичную информацию ранее озвучил и Владимир Путин. По словам президента, Ил-76 был сбит из американского комплекса Patriot с подконтрольной Украине территории. Он уточнил, что не понимает, для чего украинская сторона поразила самолет со своими же людьми.

Российский самолет Ил-76, на борту которого находились 65 военнопленных Украины, рухнул в Белгородской области 24 января. Это произошло из-за атаки со стороны ВСУ, указали в Минобороны РФ.

Позже в СК заявили, что украинские силы сбили самолет из зенитно-ракетного вооружения, которое находилось в селе Липцы Харьковской области. Было возбуждено уголовное дело о теракте. Уже 30 января обломки сбитого Ил-76 начали вывозить с места происшествия.

Данные бортовых самописцев сбитого Ил-76 начали расшифровывать