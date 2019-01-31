Эксперт объяснил, почему Европа признала Гуаидо временным главой Венесуэлы

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Эксперт прокомментировал принятую Европарламентом резолюцию, в соответствии с которой глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо признан "легитимным временным президентом". Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта заявил, что европейские парламентарии встали на сторону США, которые недавно поддержали Гуаидо.

Политолог отметил, что европейские политики продемонстрировали "несамостоятельность".

"Одно дело, когда США и страны Латинской Америки, от них зависимые, признают Гуаидо руководителем страны вместо Мадуро, а тут еще европейские парламентарии присоединились <…> Мне представляется разумной концепция о том, что у европейцев нет европейского политического проекта. Соединенные Штаты определяют основные направления политики Запада", – сказал Почта в своем комментарии RT.

31 января Европарламент проголосовал за признание спикера оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо законным временным президентом страны.

Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы 23 января. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что это попытка устроить в стране государственный переворот. Владимир Путин в телефонном разговоре с Мадуро выразил ему поддержку РФ.