Леонов: за вопросами о дорогах и заборах на прямой линии с Путиным забыли о добровольцах

Фото: пресс-служба "Лиза Алерт"

В пандемию все стали воспринимать активность волонтеров как данность, однако важные вопросы добровольческого движения так и не решены. При этом на прямой линии тема и вовсе не затрагивалась. На это обратил внимание куратор проектов "Лиза Алерт" Центра поиска пропавших людей Олег Леонов.

"Жаль, что во время прямой линии не было сказано ничего об эффективном поиске пропавших людей и другой системной волонтерской деятельности. Добровольцы не в фокусе внимания, но мы продолжаем работу", – подчеркнул Леонов.

Он обратил внимание, что занимающимся поиском пропавших по-прежнему нужны закон о геолокации и доступ к базам неизвестных пациентов. И хотя обсуждение этих вопросов с президентом уже велось, движения по-прежнему нет.

Леонов отметил, что звонившие на прямую линию затрагивали наболевшие темы: газификацию, разваливающиеся школы, затопленные дороги. В то же время все перестали замечать ставшую повседневной работу волонтеров.

Куратор проектов "Лиза Алерт" назвал подобное недопустимым и напомнил, что коронавирус никуда не делся, техногенные и природные катастрофы по-прежнему случаются, а люди теряются в городе и в лесах.

Он заключил, что сообщество добровольцев расширяется с каждым годом, а восстановление нормальной жизни после пандемии невозможно без волонтерской помощи.

30 июня завершилась 19-я по счету прямая линия с Владимиром Путиным. Всего за 3 часа и 42 минуты он успел ответить на 68 вопросов: побеседовал с гражданами РФ на тему обязательной вакцинации от коронавируса, рассказал о ситуации с ценами на продукты, а также обсудил вопросы соцподдержки.

