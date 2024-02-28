Шойгу проинспектировал учебный процесс в ВУЦ при Тульском университете

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал организацию учебного процесса в военном учебном центре (ВУЦ) при Тульском государственном университете. Об этом сообщает пресс-служба оборонного министерства.

Шойгу проверил состояние учебно-материальной базы в университете, уточнили в ведомстве. Ему доложили, что ученики ВУЦ проводят ремонт и техническое обслуживание вооружений для подразделений, которые действуют в условиях спецоперации.

В пресс-службе добавили, что воспитанники университета восстановили, отремонтировали и осуществили техническое обслуживание десяткам противотанковых ракетных комплексов.

"В рамках дополнительного модуля учебной программы студенты обучаются навыкам применения БПЛА. В ВУЦ осуществляется подготовка специалистов по эксплуатации БПЛА различного типа по трем основным программам, включающим в себя особенности и тактику их применения с учетом боевого опыта СВО", – сказал министру начальник центра Олег Кравченко.

Он добавил, что на базе ВУЦ по таким программам проходит обучение сотрудников Минобороны России, уже подготовлено более 400 специалистов.

Кроме того, продолжили в пресс-службе, специалисты центра беспилотных систем "Скат" в Тульской области представили комплекс управления с собственным программным обеспечением. Шойгу доложили, что разработки позволяют осуществлять полеты БПЛА на нестандартных частотах и применять их в сложных погодных условиях.

В министерстве уточнили, что центр был учрежден по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Между тем стало известно, что Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Тульской области. Главе ведомства доложили, что НПО "Стрела" выполнило заказ по комплексам разведки "Ястреб-АВ" и "Зоопарк-1М" в установленные сроки.

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