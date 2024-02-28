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Российские военные уже замечали военных НАТО в рядах украинской армии. Об этом РИА Новости рассказал командир одного из штурмовых подразделений добровольческого корпуса, действующего на артемовском участке фронта.

"Представителей сил специальных операций стран НАТО давно фиксируют на нашем артемовском направлении. Это не секрет", – сообщил собеседник агентства.

По его словам, граждане иностранных государств встречаются среди наводчиков западного вооружения, связистов, летчиков и военных консультантов. Все спецоперации, уверен он, планируют западные подразделения.

Вместе с этим военный отметил высокую подготовку спецназовцев из стран НАТО. Однако, по его словам, бойцы являются "краткосрочными", поскольку не выдерживают "длительного прессинга".

Ранее стало известно, что украинские силы, покидая Авдеевку, оставили множество улик, которые подтверждают участие в боевых действиях на стороне ВСУ наемников из США, Канады и стран ЕС. Практически каждый подвал в Авдеевке ВСУ использовали как склад боеприпасов импортного производства. Там хранились минометные мины, ручные гранатометы, цинки с патронами и другие вооружения.

