КНДР снова запустила шары с мусором в Южную Корею

Фото: AP Photo/Incheon Fire Headquarters

КНДР снова запустила воздушные шары, внутри которых, предположительно, находится мусор, в направлении Республики Корея, сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейские власти.

"Подтверждено, что шары с мусором из Северной Кореи вошли в воздушное пространство Сеула", – говорится в оповещении, которое распространили представители властей.

Сообщения с таким содержанием приходили на мобильные телефоны граждан. Власти республики также призвали их не подходить к упавшим предметам и передавать информацию о них в полицию.

Агентство Yonhap подтвердило данные о запуске шаров, наполненных мусором, сославшись на южнокорейских военных.

Ранее сообщалось, что в конце мая 2024 года КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором через границу в Южную Корею. Они пересекали границу страны и приземлялись в различных местах по всей территории республики. В упавших воздушных шарах находился разнообразный мусор, в том числе пластиковые бутылки, батарейки, детали обуви и навоз.

