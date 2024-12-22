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Глава ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Киев, чтобы оказать давление на местные власти, поскольку те могут передать избранному президенту США Дональду Трампу компромат на администрацию действующего главы Белого дома Джо Байдена. Таким мнением поделился посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

О визите Бернса в Киев стало известно 21 декабря. Украинский президент Владимир Зеленский не стал раскрывать детали встречи, отметив, что "сохраняет контакт".

Мирошник заявил, что лидер Украины является слабым звеном в коррупционных и преступных цепочках демократов. Поэтому главе ЦРУ необходимо было "спрятать концы" и проговорить с Зеленским его действия в случае проверок Трампа многомиллиардных затрат США на Украину.

"Аудиторы Трампа будут искать компромат на действия демократов, и Киев для этого наиболее уязвимое направление, куда, как в бездонную яму, уходили и средства американского бюджета, и вооружение, поставляемое США", – цитирует Мирошника ТАСС.

Помимо этого, в Киеве, скорее всего, можно будет найти доказательства незаконных действий функционеров из США, которые имеют отношение к демократам и непосредственно к Байдену.

По данным СМИ, команда Трампа уведомила европейских чиновников, что его администрация планирует продолжать оказывать военную поддержку Украины.

Одновременно с этим республиканец продолжает считать, что Украина никогда не должна стать членом НАТО. Трамп также все еще планирует добиться быстрого завершения текущего конфликта.

Дональд Трамп может попытаться остановить украинский конфликт до конца 2024 года, считает спецпосланник США по Украине Кит Келлог. Он не привел никаких подробностей, но подчеркнул, что у избранного лидера Штатов есть все способности и возможности для этого.