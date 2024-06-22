МИД Польши рассматривает возможность закрыть границу с Белоруссией

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Польские власти рассматривают возможность закрыть два последних действующих пограничных перехода на границе с Белоруссией в связи с действиями страны, заявил глава МИД республики Радослав Сикорский.

"Пока мы изучаем вопрос, будет ли это ощутимо для польской экономики", – сказал министр в эфире телеканала TVN24.

Ранее сообщалось, что с 4 июня Польша возобновила действие буферной зоны на границе с Белоруссией. На территории Гайновского и Белостокского районов начал действовать особый режим, который среди прочего запрещает приближаться к границе более чем на 200 метров.

До этого стало известно, что польские военные подверглись нападению на границе с Белоруссией. В правоохранительном органе Польши уточнили, что только за сутки зафиксировали 113 попыток незаконного проникновения на территорию Польши из Белоруссии.

Заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик впоследствии сообщал, что страна планирует выделить 375 миллионов долларов на укрепление границы с Белоруссией.