Армия Польши: на Украине прошла очень напряженная ночь

Фото: Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24 Mechanised brigade via AP

Вооруженные силы Польши подняли в небо истребители из-за якобы "интенсивных" действий России на Украине. Об этом польская армия сообщила на своей странице в соцсети X.

"Предупреждаем, что в юго-восточной части страны может быть повышенный уровень шума", – сказано в сообщении.

Через пару часов оперативное командование ВС Польши заявило о возвращении их авиации на базу.

"Это была очень напряженная ночь для всей противовоздушной обороны Польши", – подытожили представители польской армии.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в ночь на 22 июня военные энергетические объекты в нескольких областях Украины и в подконтрольной ВСУ Запорожской области были повреждены после ударов российской армии.

Кроме того он сообщил, что во Львовской области в городе Стрый был нанесен удар по военной инфраструктуре и складам ВСУ, где хранились детали для самолетов. По словам Лебедева, там прозвучала серия взрывов, после которых произошли перебои с электричеством.

Затем глава областной военной администрации Максим Козицкий уточнил, что на объекте энергетической инфраструктуры во Львовской области произошел пожар, который пытаются оперативно потушить.

