Посольство РФ в Албании ответило на обвинения в адрес российского дипломата

Фото: ТАСС/Игорь Онучин
Посольство РФ в Албании считает необоснованными обвинения российского дипломата, объявленного персоной нон грата. Об этом пишет РИА Новости.
В российском дипведомстве подтвердили, что получили вербальную ноту от албанской стороны. Кроме того, в посольстве ознакомились с сообщением для прессы на данную тему.
"Считаем все приведенные в этих документах обвинения в адрес российского дипломата необоснованными", – подчеркнули в российском посольстве.
В дипведомстве РФ также осудили указание в пресс-релизе имени и фамилии российского дипломата. Там отметили, что это является грубым противоречием международной дипломатической практике.
"МИД России проинформирован", - добавили в посольстве.
Ранее власти Албании объявили российского дипломата персоной нон грата. Ему вменяли неоднократное нарушение мер против коронавирусной инфекции COVID-19.
В этой связи МИД Албании объявил, что дипломат обязан покинуть страну в течение 72 часов.