Посольство РФ в Албании ответило на обвинения в адрес российского дипломата

Фото: ТАСС/Игорь Онучин

Посольство РФ в Албании считает необоснованными обвинения российского дипломата, объявленного персоной нон грата. Об этом пишет РИА Новости.

В российском дипведомстве подтвердили, что получили вербальную ноту от албанской стороны. Кроме того, в посольстве ознакомились с сообщением для прессы на данную тему.

"Считаем все приведенные в этих документах обвинения в адрес российского дипломата необоснованными", – подчеркнули в российском посольстве.

В дипведомстве РФ также осудили указание в пресс-релизе имени и фамилии российского дипломата. Там отметили, что это является грубым противоречием международной дипломатической практике.

"МИД России проинформирован", - добавили в посольстве.

Ранее власти Албании объявили российского дипломата персоной нон грата. Ему вменяли неоднократное нарушение мер против коронавирусной инфекции COVID-19.

В этой связи МИД Албании объявил, что дипломат обязан покинуть страну в течение 72 часов.