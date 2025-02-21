Сенат конгресса США утвердил кандидатуру Кэша Патела на пост директора ФБР

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Сенат США утвердил кандидатуру Кэша Патела на пост директора Федерального бюро расследований (ФБР). Трансляцию голосования вел телеканал C-SPAN.

За выдвинутую президентом США Дональдом Трампом кандидатуру проголосовали 51 сенатор, против выступили 49 законодателей. Ранее в четверг Пател успешно прошел процедурное голосование в верхней палате конгресса. Ожидается, что в ближайшее время он будет приведен к присяге.

Ранее Пател заявлял, что хочет провести расследование против украинского лидера Владимира Зеленского. Он уточнял, что хочет выяснить, каким образом Киев использовал средства американских налогоплательщиков и "не придумывал ли Зеленский ложных угроз безопасности Запада" для получения новых траншей из Вашингтона.

До этого президент США Дональд Трамп предложил бывшего исполняющего обязанности директора Национальной разведки страны Ричарда Гренелла на пост посланника президента по особым поручениям. Трамп подчеркнул, что Гренеллу предстоит работа "в самых горячих точках по всему", в том числе в КНДР и Венесуэле.