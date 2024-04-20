Медведев: Россия победит, несмотря на выделение США дополнительной помощи Киеву

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Россия победит, несмотря на многомиллиардную помощь США Украине. Уверенность в этом выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Он также уточнил, что никто не сомневался в утверждении американскими конгрессменами законопроекта о выделении Украине дополнительной военной помощи. Медведев считает, что такое решение было принято для максимального увеличения количества жертв в гражданской войне.

Более того, зампред Совбеза РФ назвал одобренный законопроект русофобским и пожелал США самим погрузиться в новую гражданскую войну, которая приведет к распаду империи зла XXI века.

"Надеюсь, она будет кардинально отличаться от войны Севера и Юга в XIX веке и будет вестись с применением самолетов, танков, артиллерии, РСЗО, всех видов ракет и прочего оружия", – добавил он.

Законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также о конфискации замороженных активов России в пользу Украины были утверждены в палате представителей Конгресса США 20 апреля.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил США об ответе за конфискацию российских активов в пользу Украины. Также он уточнил, что соответствующее решение Конгресса США нанесет удар по имиджу их страны.

