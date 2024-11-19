В Абхазии продолжились переговоры между оппозицией и властями

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Переговоры оппозиции и властей Абхазии по выходу из внутриполитического кризиса продолжились спустя более чем 3,5 часа перерыва. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что переговоры проходят в закрытом режиме на территории Минобороны страны.

Власти и оппозиция Абхазии начали переговоры при посредничестве парламента по выходу из сложившегося внутриполитического кризиса 18 ноября. Ближе к вечеру было объявлено о временной паузе в переговорах.

Протесты в стране начались 11 ноября: оппозиция выступила против принятия соглашения об инвестиционной деятельности российских юрлиц в республике. Спустя несколько дней протестующие взяли контроль над правительственными зданиями в Сухуме. В результате беспорядков пострадали 14 человек.

Участники акций требовали отставки президента Абхазии Аслана Бжании. Тот согласился покинуть пост при условии, что оппозиционеры уйдут из захваченного комплекса. События в столице глава республики назвал попыткой госпереворота.

Позже оппозиция согласилась, что до президентских выборов страной будет управлять вице-президент Бадра Гумба. Российская сторона при этом выступила за скорейшую нормализацию ситуации в Абхазии.