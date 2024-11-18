Власти и оппозиция Абхазии сделали паузу в переговорах

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Власти и оппозиция Абхазии взяли паузу в переговорах по выходу из сложившегося внутриполитического кризиса, передает ТАСС со ссылкой на информационный центр президента республики.

В процессе обсуждения участники выразили свои точки зрения на то, как можно разрешить сложившуюся ситуацию, и условились продолжить диалог в дальнейшем.

Переговоры начались вечером 18 ноября. Сторону властей представляли вице-президент Бадра Гунба, председатель таможенного комитета Отар Хеция и общественник Давид Пилия, а от оппозиции были председатель "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба, депутат парламента Кан Кварчия и руководитель комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Микаа.

Протесты в Абхазии начались 11 ноября. Тогда оппозиция выступила против принятия соглашения об инвестиционной деятельности российских юрлиц в республике. 15 ноября протестующие взяли контроль над правительственными зданиями в Сухуме. Из-за беспорядков пострадали 14 человек.

Участники акций протеста потребовали, чтобы президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку. Тот согласился покинуть пост при условии, что оппозиционеры уйдут из захваченного комплекса. События в столице глава республики назвал попыткой госпереворота.

Позже оппозиция согласилась, что до президентских выборов страной будет управлять вице-президент Бадра Гумба.

Россия, в свою очередь, выступает за скорейшую нормализацию ситуации в Абхазии.