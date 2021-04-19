Премьер Чехии заявил, что РФ не нападала на страну

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Взрывы, прогремевшие на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке Чехии в 2014 году, не являлись актом государственного терроризма. Об этом сообщил премьер-министр страны Андрей Бабиш.

"Россия не напала на Чехию. Это было нападение на товар, который предназначался для болгарского торговца, который затем, наверное, хотел продать его", – цитирует премьер-министра ТАСС.

Ранее первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек заявил, что власти страны приняли решение о высылке 18 работников посольства РФ в Праге в связи с тем, что они, по некоторым данным, являются сотрудниками российских спецслужб.